Дело Иванова передали в Мосгорсуд

В Москве Хамовнический суд направил уголовное дело бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова в Мосгорсуд.

Как заявил один из его адвокатов Денис Балуев, таким образом, суд удовлетворил просьбу прокурора. В Мосгорсуде дело будет рассмотрено в закрытом от СМИ и публики режиме, сообщает ТАСС.

Суд удовлетворил ходатайство в связи с тем, что в его материалах есть секретный документ, содержащий государственную тайну, сообщает РБК.

Иванова и Филатов обвиняются в особо крупной растрате и выводе более 4 млрд рублей из банка "Интеркоммерц". Также сообщалось, что по делу проходит бывший председатель правления кредитной организации Александр Бугаевский. Всего в отношении экс-заместителя министра обороны возбуждено три уголовных дела.