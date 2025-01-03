"Дедом Морозом"-убийцей в Чувашии оказался владелец местного ТЦ

"Дедом Морозом", который застрелил владельца магазина в Чувашии, оказался 71-летний бизнесмен и бывший владелец местного ТЦ, сообщает SHOT.

По данным канала, хозяина магазина из Канаша хладнокровно застрелил из ружья Валерий В. — бывший хозяин ТЦ "Фортуна". Мотивом стал долг 54-летнего предпринимателя. Подозреваемого задержали в его доме в селе Вутабоси под Канашом. Сам он является местным бизнесменом, с которым ранее работал целый ряд городских предпринимателей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".