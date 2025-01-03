Небольшое пятно мазута, которое было обнаружено в Севастополе, убрали

Небольшое пятно мазута, которое было обнаружено на входе в Балаклавскую бухту, убрали спасатели ПСП Балаклава Спасательной службы Севастополя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.



На место также выезжали ГУ МЧС, представители Черноморско-Азовского морского управления Росприроднадзора, Севприроднадзора и Инспекции государственного портового контроля для оценки ситуации. Также на пляже Серебряный в Балаклаве обнаружены единичные мелкие пятна мазута, в водорослях и на камнях. Завтра пляж уберут сотрудники Севприроднадзора, пока помощь волонтеров не требуется.

Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. тонн мазута.

Ранее выяснилось, что всю живность на дне Черного моря в районе крушения танкеров убивает мазут. Погибли миллионы крабов, рапанов, моллюсков и медуз. Как рассказывали волонтеры, они каждый день находят крабов и рапанов в мазуте. Первых еще можно очистить, но все сложно с рапанами: раковины полностью заполнены мазутом, моллюски сразу гибнут. Со слов экспертов, посчитать погубленных мазутом невозможно, счет идет на сотни тысяч особей.