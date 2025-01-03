Четырех пленных украинцев обвиняют в терактах в Курской области

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении четырех украинских боевиков, совершивших теракты на территории Курской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Обвинения предъявлены военнослужащим 11-го отдельного батальона 22-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины: Валерию Мальченко, Сергею Боченко, Сергею Литвиненко и Сергею Биличенко.

Установлено, что в начале августа 2024 года указанные лица незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации. Находясь на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, они запрещали передвижение гражданским лицам, занимали частные домоа, открывали огонь по российским военнослужащим и мирному населению.

13 августа 2024 года в ходе боевых действий Боченко, Мальченко, Литвиненко и Биличенко взяты в плен российскими военнослужащими. В настоящее время они находятся в месте содержания военнопленных.