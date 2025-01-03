Дрон ВСУ атаковал дом, в котором находился губернатор Гладков

Дрон ВСУ попытался атаковать дом в селе в Белгородской области, в момент, когда его осматривал губернатор Вячеслав Гладков. Об инциденте он сообщил в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Беспилотник был сбит.

"Пока осматривали дом, прилетел дрон. Коллеги, которые были со мной, сбили его из стрелкового оружия", - написал Вячеслав Гладков. В населенный пункт Гладков приехал, чтобы зафиксировать разрушения, которые нанесли ВСУ местным жителям. Он поручил им составить акты на получение компенсации за частично поврежденное имущество.

Губернатор сообщил, что жителям выделят дополнительную помощь продуктами и детекторами дронов. Собственники магазина получат компенсацию.