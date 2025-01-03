В США ФБР предупредило о новых терактах от "подражателей" атаки в Новом Орлеане

ФБР и министерство национальной безопасности США предупредили о потенциальной угрозе новых нападений в стране от "подражателей" атаки в Новом Орлеане, где машина въехала в толпу людей, сообщают РИА Новости.

ФБР и Министерство внутренней безопасности США опубликовали совместный разведывательный бюллетень, предупреждающий 18 тысяч правоохранительных органов страны о потенциальных подражателях, пытающихся повторить ужасающую атаку с тараном и стрельбой, произошедшую на этой неделе в Новом Орлеане.

Бюллетень был разослан в качестве меры предосторожности, чтобы привлечь внимание правоохранительных органов по всей стране к любой деятельности, указывающей на использование транспортных средств для массовых убийств. В бюллетене обозначены признаки готовящихся атак, включая использование поддельных документов, взятие кредитов для аренды транспортных средств и предварительный осмотр потенциальным нападающим территории, где может произойти атака.

Кроме того, по данным источников телеканала, в последние месяцы ИГ (запрещённая в РФ террористическая организация), которой, вероятно, был вдохновлён нападавший, всё чаще призывает своих сторонников совершать нападения с умышленным наездом на людей.

Напомним, 1 января в Новом Орлеане грузовик наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре города, празднующую новый год, 15 человек погибли и еще 35 пострадали. Подозреваемый открыл огонь по полицейским, убив двоих. Он был ликвидирован ответным огнем.