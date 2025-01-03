Мазутное пятно после крушения танкеров "Волганефть" дошло до Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что сегодня в городе обнаружено небольшое мазутное пятно 1,5×1,5 метра, на входе в Балаклавскую бухту.

Также зафиксированы единичные случаи нахождения птиц в мазуте в районе Учкуевки, Ласпи и бухты Омега. Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и Севприроднадзор ведут мониторинг ситуации.

Провел планерку с коллегами и дал ряд указаний. Наши спасатели вместе с Севприроднадзором сейчас займутся сбором мазутного пятна. В

"По моему поручению на Могилевской, 16 в нашем государственном ветеринарном центре развернут пункт приема птиц. Прежде чем везти птицу, позвоните по телефону +7 (978) 300-91-40 — это горячая линия Управления ветеринарии города Севастополя", - сообщил Развожаев.

Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. тонн мазута.

Ранее выяснилось, что всю живность на дне Черного моря в районе крушения танкеров убивает мазут. Погибли миллионы крабов, рапанов, моллюсков и медуз. Как рассказывали волонтеры, они каждый день находят крабов и рапанов в мазуте. Первых еще можно очистить, но все сложно с рапанами: раковины полностью заполнены мазутом, моллюски сразу гибнут. Со слов экспертов, посчитать погубленных мазутом невозможно, счет идет на сотни тысяч особей.