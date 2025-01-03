В Чувашии "Дед мороз" убил человека в одном из магазинов

Мужчина в костюме Деда Мороза убил человека в одном из магазинов в городе Канаша Чувашской Республики, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Факт был вчера. Мужчина в костюме Деда Мороза совершил убийство в магазине", - сообщил собеседник.

Мотивов совершения преступления могло быть несколько, отрабатываются все версии.

По сообщениям местных СМИ, вооруженный мужчина в костюме Деда Мороза пришел в один из магазинов города Канаша днем 2 января.