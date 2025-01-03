Больше 2,5 тысяч птиц спасли в Анапе после крушения танкеров с нефтью

Больше 2,5 тысяч птиц спасли в Анапе и Темрюкском районе, сообщили Накануне.RU в оперативном штабе Краснодарского края

1622 птицы передали в центры реабилитации животных. Тех пернатых, чье состояние здоровья не вызывает опасений у специалистов, начали выпускать в природу в Краснодаре и на территории Запорожско-Таманского заказника. Такое решение приняли вместе с ведущими экспертами-орнитологами.

Поиск и отлов на береговой линии пострадавших пернатых продолжается. Загрязненных мазутом птиц доставляют в пункты, где их очищают, лечат и готовят к отправке на реабилитацию. Таких пунктов пять: один в поселке Волна, остальные - в Анапе. Они работают круглосуточно. Сейчас решается вопрос с выделением еще одного помещения в поселке Витязево.

Отмечается, что для помощи птицам нужны люди для отмывки пернатых от нефтепродуктов.

Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. тонн мазута.

Ранее выяснилось, что всю живность на дне Чёрного моря в районе крушения танкеров убивает мазут. Погибли миллионы крабов, рапанов, моллюсков и медуз. Как рассказывали волонтеры, они каждый день находят крабов и рапанов в мазуте. Первых еще можно очистить, но все сложно с рапанами: раковины полностью заполнены мазутом, моллюски сразу гибнут. Со слов экспертов, посчитать погубленных мазутом невозможно, счет идет на сотни тысяч особей.