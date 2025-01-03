В Тюменской области перевернулся рейсовый автобус

В Тюменской области на 15 километре дороги Тюмень - Салаирка - граница Свердловской области перевернулся рейсовый автобус, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции.

Инцидент произошел сегодня, около 08.00 по местному времени. Причиной мог стать обильный снегопад. На затяжном повороте водитель автобуса зацепил снежный вал и транспорт съехал в кювет и перевернулся. В автобусе, помимо водителя находились четверо пассажиров. Все получили травмы.

Пострадали двое мужчин-близнецов 53-х лет, 53-летняя женщина, женщина 68 лет. У всех пострадавших ушибы, у одной из женщин травма таза. 61-летний водитель получил травму плеча. Обстоятельства ДТП выясняются. Автодорога дополнительно обработана противоголедными материалами.