В Пермском крае ребенок получил травму во время запуска фейерверка

В прикамском поселке Суксун 1 января 10-летний ребенок получил травму во время запуска фейерверка. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Инцидент произошел из-за нарушения требований при использовании пиротехнического изделия.

Ребенок был доставлен для оказания медицинской помощи в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства о защите прав несовершеннолетних, законности принятого по результатам проверки, проводимой органами полиции, правового решения.