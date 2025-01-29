29 Января 2025
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Фото: Оперативный штаб - Краснодарский край / t.me/opershtab23

Судовладелец: Капитан "Волгонефти-239" намеренно посадил на мель корму судна

Экипаж танкера "Волгонефть-239" намеренно посадил на мель корму судна рядом с мысом Панагия в Краснодарском крае для сокращения разлива мазута. Также это позволило обеспечить сохранность жизни и здоровья экипажа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судовладельца ЗАО "Волгатранснефть".

Как заявили в компании, 15 декабря судно находилось на якоре во время шторма и разломилось на носовую и кормовую части. Капитан отказался эвакуировать экипаж и принял решение следовать задним ходом на кормовой части судна на отмель. Судовладелец отметил, что он принял единственно правильное решение, предотвратил дальнейшее крушение судна и дальнейший разлив нефтепродуктов.

"Действия капитана и команды привели к сохранению оставшегося в четырех танках груза в количестве более чем 2 тыс. тонн целым", - сообщили в компании.

Напомним, в тот же день в Керченском проливе потерпел крушение еще один танкер — "Волгонефть-212". Он также разломился. Оба судна в общей сложности перевозили 9,2 тыс. тонн мазута.

Кормовая часть танкера "Волгонефть-239" находится на мели у мыса Панагия. Ее готовят к утилизации. Остальные три фрагмента танкеров затонули в Керченском проливе на глубинах от 17 до 23 метров.

Ранее сообщалось, что танкеры эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян полагает, что разлив мазута в Чёрном море – самая серьезная экологическая катастрофа в России с начала XXI века. По его мнению, трагедии можно было избежать: как минимум, не стоило использовать суда, которые должны были быть списаны по непригодности еще 20 лет назад.

В Краснодарском крае введен режим ЧС федерального характера. Ведутся работы по ликвидации последствий загрязнения акватории Черного моря.

Теги: танкер, волгонефть-239, мазут


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