Boeing, подавший сигнал бедствия над Каспийским морем, приземлился в Астрахани

Пассажирский Boeing-737 авиакомпании "Победа", летевший из Дубая в Москву, подал сигнал бедствия над Каспийским морем. Позже борт вынужденно сел в Астрахани, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

Пострадавших в результате экстренной посадки нет. Пассажиры размещены в здании аэровокзального комплекса.

"Победа" сообщила, что Boeing прервал полет по причине ложного срабатывания датчика одной из систем.

Ранее из-за снегопада в Екатеринбурге самолет компании FlyDubai из ОАЭ не долетел до "Кольцово" и ушел на запасной аэродром в Уфе. Из-за этого расписание сдвинулось, рейс дважды переносили. Пассажиры в результате потеряли больше суток. В дело вмешалась Уральская транспортная прокуратура.