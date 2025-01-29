Обвинение попросило рассмотреть дело Иванова в закрытом режиме

Гособвинение попросило Хамовнический суд Москвы направить в Мосгорсуд уголовное дело бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его экс-подчиненного Антона Филатова.

Кроме того, прокурор просит рассмотреть дело в закрытом режиме "якобы из-за имеющихся в деле секретных материалов", сообщил ТАСС один из адвокатов Иванова.

По его словам, защита не успела заявить ни одно из ходатайств.

Иванова и Филатов обвиняются в особо крупной растрате и выводе более 4 млрд рублей из банка "Интеркоммерц". Также сообщалось, что по делу проходит бывший председатель правления кредитной организации Александр Бугаевский. Всего в отношении экс-заместителя министра обороны возбуждено три уголовных дела.