ФК "Урал" продолжают покидать игроки: в клубе осталось всего два нападающих

Нападающий ФК "Урал" Илья Порохов покидает команду. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе екатеринбургского клуба.

Там уточнили, что игрок возвращается в подмосковные "Химки". Порохов перешел в "Урал" в июле 2024 года. За команду из Екатеринбурга он провел 11 игр и забил всего один гол.

Также на счету форварда одна голевая передача. Любопытно, что оба результативных действия Порохова пришлись на один матч – против саратовского "Сокола" в Кубке России, который уральцы выиграли со счетом 3:1.

Этой зимой "Урал" покинули еще два нападающих – бывший игрок сборной России Алексей Ионов и капитан и легенда клуба Эрик Бикфалви. На замену им пока никого не взяли. Таким образом, после ухода Ильи Порохова в команде осталось всего два номинальных форварда – 26-летний хорват Мартин Секулич и 17-летний россиянин Максим Воронов.