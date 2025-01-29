29 Января 2025
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Свердловской области создали три рабочие группы по закупкам

В Свердловской области появятся рабочие группы по повышению эффективности системы закупок. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Евгений Куйвашев.

Всего их будет три:

  • По повышению эффективности системы закупок, осуществляемых в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
  • По повышению эффективности системы закупок осуществляемых в соответствии с ФЗ от 18 июля 2011 года №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";
  • По повышению эффективности системы закупок в сфере здравоохранения Свердловской области.

Ответственным за исполнение распоряжения назначен вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.

В состав первой рабочей группы войдут: заместители региональных министров по управлению госимуществом, финансов, промышленности и науки, соцполитики, строительства и развития инфраструктуры, инвестиций и развития, общественной безопасности, цифрового развития и связи, а также экономики и территориального развития региона - директор департамента экономического анализа и территориального развития. Помимо этого в состав будут включены заместитель управляющего делами губернатора и правительства Свердловской области и заместитель директора департамента государственных закупок региона.

Руководителем рабочей группы назначен вице-губернатор Свердловской области, заместителем руководителя - директор департамента государственных закупок, секретарем - начальник отдела регулирования в сфере закупок департамента государственных закупок. Всего 14 человек.

Во вторую группу войдут: заместители министров финансов, образования и молодежной политики, социальной политики, агропромышленного комплекса и потребительского рынка, здравоохранения, природных ресурсов и экологии, физической культуры и спорта, а также первый замминистра культуры, замдиректора департамента ветеринарии, замдиректора департамента государственных закупок, замдиректора департамента информационной политики и заместитель управляющего делами губернатора.

Руководитель - вице-губернатор, замруководителя - директор департамента государственных закупок, секретарь - начальник отдела правовой работы департамента государственных закупок. Всего 15 человек.

В третью группу будут включены: замминистра финансов, директора департамента государственных закупок и государственного автономного учреждения Свердловской области "Фармация", замдиректора департамента государственных закупок, замдиректора государственного казенного учреждения Свердловской области "Финансово-хозяйственное управление", консультант отдела проверочных мероприятий контрольного управления губернатора и правительства, гендиректор акционерного общества "Формация" и представитель территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области.

Руководитель - вице-губернатор, замруководителя - замминистра здравоохранения Свердловской области, секретарь - начальник отдела контрактной службы министерства здравоохранения Свердловской области. Всего 11 человек.

Теги: Чемезов, закупка, рабочая группа


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