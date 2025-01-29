Глава Боровского района рассказал как потратит выигранный грант его земляк-фермер

Фермер из Боровского района выиграл областной грант, который он направит на развитие семейной фермы. На эти средства предприниматель намерен построить новый доильный цех, а также планирует расширение силосной траншеи и оснащение кормоцеха современным оборудованием.

Глава Боровского района подчеркивает, что бизнесмен создал производство с нуля.

«Методом проб и ошибок он сумел увеличить стадо «рогатых пеструшек» до 180 голов. Обзавелся коровником, телятником, цехом для производства комбикормов, техникой для полевых работ и доильным оборудованием», - написал в своих соцсетях Николай Калиничев и пожелал фермеру дальнейших успехов.