Югорского чиновника осудили за взятки при строительстве больницы-долгостроя

Бывший директор филиала "Управления капитального строительства" Югры в Нижневартовске Александр Макариков признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

С декабря 2019 по сентябрь 2021 год Макариков, находясь на территории Москвы и Московской области получил более 36 млн руб. от представителя исполнителя государственного контракта на поставку оборудования для нижневартовской центральной больницы-долгостроя на 1100 коек. Деньги взяточник получил за "лояльное отношение к выполнению условий контракта, в том числе за принятие работ в полном объеме при их фактическом несоответствии условиям контракта".

В октябре 2021 года взяточника арестовали, во время расследования уголовного дела у него обнаружили и изъяли более 14 млн руб., на 20 млн руб., хранящиеся на его банковском счете был наложен арест. Суд признал коррупционера виновным, ему назначено наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 36,5 млн руб. с лишением права в течение восьми лет занимать определенные должности. Кроме того суд конфисковал у виновного в доход государства эквивалент полученных в виде взяток денежных средств. Приговор не вступил в законную силу.