Рейс "Екатеринбург-Дубай" перенесли еще на несколько часов. Пассажиры потеряли больше суток

Рейс FZ-980 по направлению "Екатеринбург - Дубай" снова перенесли на несколько часов. Из-за этого пассажиры вынуждены ждать свой самолет больше суток.

Напомним, что из-за снегопада в Екатеринбурге, самолет компании FlyDubai из ОАЭ так и не долетел до "Кольцово" и ушел на запасной аэродром в Уфе. Из-за этого расписание сдвинулось и пассажирам рейса FZ-980 сообщили, что вместо 02.35 29 января они улетят в Дубай в 23.05.

Сейчас информация о задержке рейса исчезла с онлайн-табло "Кольцово", однако согласно обновленным данным, рейс был перенесен на 06.05 30 января. Он будет совмещен с рейсом FZ-980А.

Ранее пассажиры возмущались тем, что потеряли драгоценный день отпуска. В дело вмешалась Уральская транспортная прокуратура. По ее данным, все пассажиры обеспечены горячим питанием, 80 человек размещены в гостинице "Амакс ЭкоПарк". Оказание услуг пассажирам находится на контроле транспортной прокуратуры.