СМИ: Гендиректор "Фонбет" задержан по делу о взятке

Бывшего вице-президента РФС, гендиректора букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина задержали по делу о взятке. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источников, с ним проводятся следственные действия.

Shot пишет, что Анохина задержали в Москве. Предварительно, он дал взятку около 50 млн рублей сотруднику спецслужб, которого также задержали.

По данным РИА Новости, уголовное дело, по которому проходит Анохин, возбуждено в отношении нескольких фигурантов.

Сергей Анохин занимал должность вице-президента Российского футбольного союза с 2016 по 2022 год. Затем занял пост гендиректора букмекерской компании "Фонбет".

В "Фонбет" на фоне новостей о задержании Анохина заявили, что он уволился с поста в январе. И.о. директора стал Константин Линев.