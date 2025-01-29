29 Января 2025
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Политика В России
Фото: Дарья Митина

Песков: России и Сирия должны контактировать

Контакты России с новыми властями Сирии очень важны и диалог будет продолжаться. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС

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Новые власти Сирии попросили у России компенсации "для восстановления доверия" во время первого контакта с момента падения режима экс-президента страны Башара Асада.

Накануне российская делегация провела переговоры в Дамаске с главой временной администрации Сирии - Ахмадом аш-Шараа. На встрече присутствовали заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов и специальный представитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.

Это первый официальный визит российских представителей в Сирию после отстранения от власти президента Башара Асада в декабре 2024 года.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать слухи о требованиях Дамаска к Москве относительно компенсаций и выдачи Башара Асада, пишет РИА Новости.

Ранее мы сообщали, что Россия не является членом Римского статута, который учредил Международный уголовный суд (МУС), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя возможность выдачи Москвой Башара Асада, которому предоставили убежище в РФ, по иску Международного уголовного суда, если таковой будет.

Напомним, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

Теги: путин, сирия, песков


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