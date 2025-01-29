Игорь Седов и депутаты гордумы встретились с астраханскими росгвардейцами

Председатель Городской Думы Астрахани Игорь Седов провел встречу с личным составом ОМОН «Сапсан-Юг» Управления Росгвардии по региону. В ходе встречи глава Городской Думы рассказал офицерам о работе муниципального штаба, поддержке семей ребят, находящихся в зоне проведения СВО.

«С 2022 года бойцы вашего спецподразделения принимают участие в специальной военной операции, выполняя задачи по противодействию диверсионно-террористическим группам и помощи гражданам в восстановлении мирной жизни. При выполнении служебно-боевых задач вы проявляете мужество и отвагу, рискуете жизнью, защищая мирное население. Вы также проводите большую работу по обеспечению охраны правопорядка и задержанию опасных преступников, а кроме того, по патриотической работе с подрастающим поколением – что заслуживает отдельной благодарности!», — отметил в своей речи Игорь Седов.

В мероприятии также приняли участие председатель комитета по нормотворчеству, законности и противодействию коррупции Александр Тихонов и предприниматель Рашид Демисенов.