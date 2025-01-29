Жители Сысерти просят пересмотреть приказ арестованного министра по мусорному полигону

Жители Сысертского района снова проводят пикеты против мусорного полигона. В этот раз активисты призывают пересмотреть приказ о строительстве, подписанный на тот момент министром ЖКХ Свердловской области Николаем Смирновым. Вскоре после подписания он ушел в отставку, а потом и вовсе был арестован по делу о коррупции.

"Обращаемся к руководству Свердловской области. Бывший министр ЖКХ Смирнов подписал приказ о размещении мусора на участках сельхозназначения под деревней Андреевка. Сейчас Смирнов под арестом за взятки. Требуем пересмотреть приказ, исключить данный участок из списков под мусорный полигон и отменить приказ", - говорит жительница села Никольское.

На ее плакате утверждается, что ради миллиардов с реформы ЖКХ Сысерть будет вымирать.

Напомним, что всего за несколько дней до своей отставки экс-министр согласовал проект строительства полигона, хотя земли, выбранные региональным правительством, все еще не переведены из категории сельхозназначения. Всего через 10 дней Смирнова задержали, а 24 января арестовали до 17 марта включительно по обвинению в ч. 6 ст. 290 УК РФ – "Получение взятки в особо крупном размере". О какой сумме идет речь и по какому эпизоду, неизвестно.

Связана ли история мусорного полигона с уголовным делом в отношении Николая Смирнова, пока тоже неизвестно. Однако нельзя не отметить, что коррупционные истории в МинЖКХ Свердловской области возникли еще до отставки министра.