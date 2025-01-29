Гуманитарный добровольческий корпус Югры начинает свою первую экологическую миссию в Анапе

Гуманитарный добровольческий корпус начинает свою первую экологическую миссию в Анапе. Добровольцы будут очищать берег от мазута и помогать в реабилитации пострадавших животных и птиц, сообщили Накануне.RU в департаменте внутренней политики Югры.

На задание отправятся около 150 человек, в том числе студенты из Югры. Ориентировочная дата выезда — 1 февраля. Присоединиться к миссии могут все желающие в возрасте от 18 до 60 лет без хронических заболеваний. Гумкорпус организует трансфер до Анапы, обеспечит верхней одеждой и средствами индивидуальной защиты. С собой добровольцам нужно взять удобную обувь, одежду синего и черного цвета.

15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. т мазута.

В Краснодарском крае введен режим ЧС федерального характера. Ведутся работы по ликвидации последствий загрязнения акватории Черного моря.