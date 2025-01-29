Пенсионерка из Екатеринбурга отдала лжесотруднику "Энергосбыта" почти 3 миллиона рублей

В Екатеринбурге 75-летняя местная жительница отдала мошенникам около 3 млн рублей. Пенсионерке позвонили якобы из "Энергосбыта", сообщив о необходимости заменить счетчики.

Как сообщает пресс-служба городского УМВД, 16 января екатеринбурженке позвонил неизвестный и представился сотрудником "Энергосбыта". Он попросил пенсионерку сообщить код из СМС, якобы для того, чтобы оформить заявку на замену счетчиков. После этого пожилой женщине также звонили лжесотрудники Роскомнадзора и ФСБ. После всех "разговоров" в квартиру пенсионерки постучался курьер.

Полиции удалось задержать курьера. Им оказался молодой человек, работающий сортировщиком в ПВЗ одного из маркетплейсов, ранее не судим. По его словам, подработку он нашел в социальных сетях и "до самого задержания не осознавал, что работает на мошенников".

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Наказание за подобное преступление предусматривает до десяти лет лишения свободы. Молодой человек помещен под стражу.