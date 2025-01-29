Разработана программа воспитательной работы в детских лагерях

Министерство просвещения РФ обнародовало проект федеральной программы воспитательной работы для организаций отдыха детей и их оздоровления.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о создании в детских лагерях единой воспитательной программы. Она должна быть направлена на создание условий для самоопределения детей и подростков, для формирования чувства патриотизма, бережного отношения к природе, культурному наследию и др.

В программу входят три обязательных блока:

• "Мир: наука, культура, мораль". Здесь могут быть такие форматы: литературные вечера, исторические игры, информационные часы и дискуссии и др.целом.

• "Россия: прошлое, настоящее, будущее". Предлагаются церемонии подъема и спуска Государственного флага РФ, исполнение Государственного гимна, мероприятия о защите Отечества, знакомстве с историей страны, героях и др. Также предусматриваются мероприятия, посвященные культуре России и ее народов.

• "Человек: здоровье, безопасность, семья, творчество, развитие". Это касается здорового образа жизни, правил безопасности, зарядки, спортивных игр, бесед на эту тему и т.п.

Летом среди основных праздников и памятных дат, которые предстоит отмечать, выделены: День защиты детей, День русского языка, День России, День памяти и скорби, День семьи, любви и верности, День физкультурника, День Государственного флага РФ, День российского кино.

Можно отметить, что воспитательная работа формально идет также во всех школах и вузах, но практика подчас сильно отличается от бумаг.