Со школы и департамента имущественных отношений администрации Тобольска взыскали компенсацию за травму ребенка

В Тобольске в детском саду, который расположен при школе №16 им. В.П.Неймышева, девочка упала и получила закрытый перелом правой лучевой кости с минимальным смещением, сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Ребенок упал в июле 2024 года. Перелом диагностировали в больнице. Отмечается, что детским садом нарушений допущено не было. "Спортивный комплекс" с подвижными платформами, закрепленными на тросах, на котором была получена травма пострадавшим ребенком, сертифицирован, ребенок на прогулке находился под присмотром воспитателя, законным представителям было сразу же сообщено о случившемся, медицинская помощь пострадавшей была оказана.

С учреждения взыскали 100 тыс. руб. При недостаточности денег истцом заявлено требование о субсидиарном взыскании компенсации морального вреда с департамента имущественных отношений администрации Тобольска.



Суд удовлетворил иск прокурора и вынес решение о взыскании со школы компенсации морального вреда в размере 100 000 рублей, а при недостаточности денежных средств у МАОУ СОШ № 16 им.В.П.Неймышева - взыскание производить субсидиарно с департамента имущественных отношений администрации Тобольска.



Решение не вступило в законную силу.