СМИ: Бывший первый замминистра обороны дал показания против Иванова

Бывший первый замглавы Минобороны РФ Руслан Цаликов дал показания в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его экс-подчиненного Антона Филатова.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, Цаликов дал "подробные показания, изобличающие Иванова в противоправных действиях".

Показания были даны в рамках расследования уголовного дела об особо крупной растрате и выводе более 4 миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц».

Источник отметил, что Цаликов - один из свидетелей обвинения по делу Иванова.

Тимур Иванов был задержан 23 апреля 2024 года на рабочем месте в Минобороны РФ. В июне он был освобожден от должности.

Всего в отношении Иванова возбуждено три уголовных дела. Изначально он был задержан из-за взятки за обеспечение заключения контрактов на выгодных условиях для компании "Олимпситистрой". Ущерб от этого государству составил более 2,18 млрд рублей. Еще одно дело возбуждено о растрате более 205 млн рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы, а также о покупке третьего судна "Амбал", которое эксплуатируется в Калининграде.