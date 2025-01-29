В Нижегородской области обломки БПЛА упали на территорию "Сибур-Кстово"

Обломки беспилотника упали на территории предприятия "СИБУР-Кстово" в Нижегородской области, в результате начался пожар.

Персонал перемещен на безопасное расстояние, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе завода. На месте работают пожарные.

Ранее Минобороны сообщало, что над Нижегородской областью сбито три беспилотника.

По словам губернатора Глеба Никитина, обломки БПЛА упали на территорию одного из предприятий в Кстовской промзоне при отражении атаки.

"СИБУР-Кстово" - производственная площадка СИБУРа, расположенная в городе Кстово Нижегородской области. Предприятие выпускает этилен, пропилен, бензол и другие нефтехимические продукты.