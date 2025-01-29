Экс-депутата ЗакСО Мякишева поместили под домашний арест

Ленинский районный суд избрал новую меру пресечения бывшему депутату заксобрания Свердловской области Павлу Мякишеву вместо заключения под стражей. Он пробудет под домашним арестом до 26 марта включительно. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Напомним, Мякишева подозревают в передаче крупной взятки замминистра энергетики и ЖКХ региона Андрею Кислицыну. Речь идет о сумме почти в 2 млн рублей. По неподтвержденным данным Telegram-каналов, взятка якобы была передана в интересах АО "Энергосбыт плюс", где Мякишев занимал пост советника генерального директора.

Андрей Кислицын ранее тоже был отправлен под домашний арест, хотя до этого находился в СИЗО. Изменение для них меры пресечения совпало с арестом министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова.