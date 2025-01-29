Сумма штрафа Google превысила 1,8 дуодециллиона рублей

Сумма требований российских телеканалов к корпорации Google превысила 1,8 дуодециллиона рублей, сообщает РБК.

Дуодециллион — это единица с 39 нулями.

Отмечается, что сумма долга давно превышает совокупный мировой ВВП, поэтому сторонам необходимо искать другие пути решения спора.

В октябре 2024 года РБК сообщило, что общая сумма требований российских телеканалов к Google достигла 2 ундециллионов рублей. Ундециллион — это единица с 36 нулями. Российский суд назначил такой штраф Google в связи с тем, что компания не восстановила аккаунты российских медиа на YouTube (видеохостинг принадлежит Google). Речь идет о телеканалах "Звезда", Первый канал, ВГТРК, "ТВ Центр", НТВ и другие (всего 17 телеканалов). После девяти месяцев с момента вступления требования в силу Google ежедневно начисляется штраф в размере 100 тысяч рублей, а сумма штрафов удваивается каждую неделю.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о назначенном штрафе Google в 2 ундециллиона рублей, заявил, что эта цифра исполнена символизма. По его словам, Google не должна ограничивать вещание российских телеканалов, и лучшее, что руководство компании может сделать сейчас - обратить на это внимание и исправить ситуацию.