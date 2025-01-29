Свердловские приставы изъяли более 14 000 запрещенных предметов, которые пытались пронести в суды

Судебные приставы по ОУПДС за 2024 год забрали у посетителей суда свыше 14 тыс. запрещенных предметов, которые те собирались пронести в здание. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

"Ежедневно в зданиях федеральных судов и участках мировых судей несут службу судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов ГУФССП России по Свердловской области. Их задача следить за безопасностью работников и участников судебных заседаний, предотвращая любые противоправные действия", - рассказали в пресс-службе.

За пределами охраняемого объекта было оставлено свыше 100 единиц огнестрельного оружия, более 735 единиц газового, а также 2 тыс. 46 единиц колющих и режущих предметов.