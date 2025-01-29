Развитие туристической инфраструктуры Астраханской области обсуждали на совете под председательством Игоря Бабушкина

Туристический поток в Астраханскую область неуклонно растет. Об этом губернатору Игорю Бабушкину доложила министр экономического развития Астраханской области Элина Полянская в ходе состоявшегося накануне заседания совета по туризму.

Для удобства гостей области создана цифровая туристическая платформа – vizitastra.ru с возможностью бронирования гостиниц. Здесь можно найти всю интересующую информацию об экскурсиях, достопримечательностях и многом другом.

Отмечалось, что большинство туристов привлекает исторический центр Астрахани. На дополнительное благоустройство Петровской набережной получена субсидия в рамках нацпроекта. Здесь оборудуют смотровые площадки, зоны отдыха, иллюминацию и элементы навигации. Большая часть работ уже выполнена.

Также с 1 января в регионе действует туристический налог для гостиниц, турбаз и домов отдыха. Все поступления пойдут на развитие инфраструктуры и поддержку отрасли.

"Развиваем и новое популярное направление – экотуризм. За два года в регионе реализовано 5 инвестпроектов по строительству глэмпингов почти на 300 мест. Благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» они получили господдержку на общую сумму около 300 млн рублей", - отметил в своем телеграмм-канале губернатор Игорь Бабушкин.

В рамках заседания Совета по туризму были рассмотрены три инвестпроекта, авторы которых претендуют на субсидии на создание глэмпингов в рамках нового нацпроекта. Инвесторы намерены привлечь в регион свыше 330 млн рублей собственных средств и создать десятки новых рабочих мест.

Глава региона поручил астраханскому минэку проанализировать все поступающие заявки на конкурс и до 3 марта направить общую в Минэкономразвития РФ.

"Рассчитываю, что проекты будут по достоинству оценены на федеральном уровне", - сообщил Игорь Бабушкин.