29 Января 2025
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Туризм Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Развитие туристической инфраструктуры Астраханской области обсуждали на совете под председательством Игоря Бабушкина

Туристический поток в Астраханскую область неуклонно растет. Об этом губернатору Игорю Бабушкину доложила министр экономического развития Астраханской области Элина Полянская в ходе состоявшегося накануне заседания совета по туризму.

Для удобства гостей области создана цифровая туристическая платформа – vizitastra.ru с возможностью бронирования гостиниц. Здесь можно найти всю интересующую информацию об экскурсиях, достопримечательностях и многом другом.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

Отмечалось, что большинство туристов привлекает исторический центр Астрахани. На дополнительное благоустройство Петровской набережной получена субсидия в рамках нацпроекта. Здесь оборудуют смотровые площадки, зоны отдыха, иллюминацию и элементы навигации. Большая часть работ уже выполнена.

Также с 1 января в регионе действует туристический налог для гостиниц, турбаз и домов отдыха. Все поступления пойдут на развитие инфраструктуры и поддержку отрасли. 

"Развиваем и новое популярное направление – экотуризм. За два года в регионе реализовано 5 инвестпроектов по строительству глэмпингов почти на 300 мест. Благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» они получили господдержку на общую сумму около 300 млн рублей", - отметил в своем телеграмм-канале губернатор Игорь Бабушкин.

(2024)|Фото: astrobl.ru

В рамках заседания Совета по туризму были рассмотрены три инвестпроекта, авторы которых претендуют на субсидии на создание глэмпингов в рамках нового нацпроекта. Инвесторы намерены привлечь в регион свыше 330 млн рублей собственных средств и создать десятки новых рабочих мест. 

Глава региона поручил астраханскому минэку проанализировать все поступающие заявки на конкурс и до 3 марта направить общую в Минэкономразвития РФ.

"Рассчитываю, что проекты будут по достоинству оценены на федеральном уровне", - сообщил Игорь Бабушкин.

Теги: игорь бабушкин, туризм, глэмпинги, инвестпроекты, цифровая туристическая платформа


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