Самолет из ОАЭ из-за снегопада приземлился в Уфе вместо Екатеринбурга

Самолет авиакомпании FlyDubai из Дубая (ОАЭ) вместо аэропорта "Кольцово" ушел на запасной аэродром в Уфе. Причиной стал снегопад, который накрыл Екатеринбург сегодня ночью.

"Сегодня ночью следовавший к нам борт Flydubai ушел на запасной аэродром в Уфу. Экипаж принял такое решение в связи с метеоусловиями. Аэропорт работает штатно, остальные рейсы прибыли ночью по расписанию. В настоящее время Кольцово также принимает и отправляет воздушные суда в обычном режиме", - сообщает пресс-служба аэропорта.

На данный момент сообщения о прибытии пассажиров из Уфы в Екатеринбург не поступало. Накануне.RU обратилось в пресс-службу "Кольцово" за комментарием.

На онлайн-табло аэропорта указано, что рейс FlyDubai из Екатеринбурга в Дубай перенесен с 2.35 на 23.05.