Принят законопроект о запрете навязывать дополнительные услуги

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который дополняет закона о защите прав потребителей пунктом о запрете навязывания потребителю дополнительных товаров (работ, услуг), в том числе путем проставления автоматических отметок о согласии с их приобретением.

Проект закона внесло Правительство РФ в декабре. Там отмечают, что эта проблема имеет большое общественное значение, эти действия зачастую основаны на манипулировании, разных угрозах при несогласии и неосведомленности потребителя. Так, одной из самых распространенных недобросовестных практик стало подсовывание покупателям авиа- и железнодорожных билетов в интернете согласия на заключение договора добровольного страхования в виде отметки, подтверждающей такое намерение (автоматическое согласие). Роспотребнадзором и Банком России было направлено письмо всем страховым организациям о том, что недопустимо навязывать допуслуги при приобретении билетов без предоставления возможности осуществить их осознанный выбор самостоятельно.

Кроме того, по данным ВЦИОМ 2023 года, 43% указали, что им пытались оказать платные услуги по полису ОМС. С 2022 года Роспотребнадзор отмечает рост жалоб на взимание с собственников многоквартирного дома платы за оказание дополнительных услуг, не относящихся к услугам по содержанию и ремонту домов и коммунальным услугам.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин резонно подчеркнул, что люди часто даже не замечают, как им "автоматически" предоставляют дополнительные платные услуги. А председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов говорит, что в автосалонах покупателей вообще рассматривают как дойную корову, навязывая покупку лишних вещей: инструментов, аптечки, ковриков.

По Кодексу об административных правонарушениях навязывание услуг будет наказываться штрафом до 40 тыс. рублей для юридических лиц и до 4 тыс. для должностных.