29 Января 2025
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Экономика Томская область
Фото: tomsk.gov.ru

Владимир Мазур обсудил в Томске с послом Боливии перспективные проекты сотрудничества

Сегодня губернатор Томской области Владимир Мазур и Чрезвычайный и Полномочный посол Многонационального Государства Боливия в России Мария Луиса Рамос Урсагасте провели рабочую встречу в рамках визита посла в регион.

«Томск входит в группу национальных лидеров по качеству инженерного образования, и это качество постоянно растет. Из четырех «Передовых инженерных школ» за Уралом – три созданы именно в Томске. Это большое доверие в подготовке кадров и разработке прорывных технологий. Для Томского политеха – это новая энергетика. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники отвечает за микроэлектронику и системы связи. Томский госуниверситет готовит инженеров в сфере агробиотехнологий. К последней, ПИШ «Агробиотек», предлагаю вам присмотреться внимательнее. Ее выпускники обладают солидными компетенциями в области биологии, биоинженерии, растительных биотехнологий - как раз те знания, которые востребованы в программах продовольственной безопасности любой страны», – рассказал губернатор Владимир Мазур.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Губернатор, в частности, предложил послу рассмотреть перспективы сотрудничества в области сельского хозяйства, в том числе и в сфере применения беспилотных систем. Он рассказал о том, что около пяти лет в Томске работает компания Cognitive Agro Pilot - дочерняя структура известной российской компании Cognitive Technologies, производящая системы автоматического управления для комбайнов, тракторов и трамваев. При этом в регионе есть не только компании, создающие «мозги» для беспилотников, но и возможность их тестирования в самых разных отраслях: доставка грузов, мониторинг пожарной обстановки, аэросъемка, обработка посевов..

Владимир Мазур также представил потенциал Томской области, как одного из ведущих научно-образовательных и производственно-технологических центров России, «кузницы кадров» в масштабах страны. Он отметил диверсифицированность региональной экономики, заострив внимание на ключевых отраслях – химии, микроэлектронике, машиностроении, лесной, пищевой и атомной промышленности, а также на создании кластеров по этим направлениям.

Глава региона подчеркнул, что благодаря высокой концентрации передовых разработок и кадров, в Томске реализуются прорывные проекты крупных российских корпораций – «Росатома», «Газпрома», «Ростеха», «СИБУРа». Один из ярких примеров – проект «Прорыв» «Росатома» поистине мирового значения.

Посол Боливии Мария Луиса Рамос Урсагасте поблагодарила главу региона за гостеприимство и передала губернатору приветствие от Президента и министра иностранных дел Боливии.

«Думаю о Томске с лучшими чувствами. Мы и мечтать не могли, что наши ребята могут приехать сюда и получить отличные знания», - подчеркнула Посол Боливии.

Госпожа посол напомнила, что с 2016 года в Боливии началось строительство первого в Южной Америке Центра ядерных исследований и технологий. Проект реализуется ГК «Росатом» в партнерстве с Боливийским Атомным Агентством. Профессиональной подготовкой эксплуатационного персонала для центра занимается Томский политехнический университет. В соответствии с договором от 2019 года ТПУ подготовит почти 100 специалистов. 32 слушателя уже прошли обучение.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

«Президенты наших стран приняли политическое решение о партнерстве. Наш Президент получает ежемесячные отчеты о развитии отношений с Россией. Такое внимание только взаимосвязям с вашей страной. Я доложу о визите в Томскую область и перспективах от сотрудничества», - отметила Посол Боливии Мария Луиса Рамос Урсагасте.

«Как подчеркивает Президент России Владимир Владимирович Путин, отношения между странами должны строиться только на принципах взаимного уважения традиций, истории, ценностей, взаимовыгодного партнерства. Мы открыты к сотрудничеству», - добавил губернатор Владимир Мазур.

Теги: боливия, владимир мазур, сотрудничество, росатом, агробиотехнологии


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