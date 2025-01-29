Граждане потратили на игрушки-антистресс более 4 млрд рублей

Граждане России в 2024 году потратили на игрушки-антистресс более 4 млрд руб.

Как заявили эксперты сервиса Moneyplace, входящей в экосистему "Контур", для борьбы с негативными эмоциями в основном продавцы маркетплейсов предлагают россиянам пищевые добавки и игрушки-антистресс, которые можно обнимать или мять в руках. За прошлый год общий объем продаж игрушек-антистресс составил 4,4 млрд рублей, что на 81% превышает показатели 2023 года и на 126% — показатели 2022 года.

Чаще всего россияне покупали на маркетплейсах игрушки в виде персонажей. Также хитами стали таба-лапки. Не потеряли свою популярность и поп-иты — они пережили несколько реинкарнаций, также сейчас популярны электронные версии "тыкалок" (тактильно-сенсорных игрушек). Менее популярными оказались слаймы, спиннеры, фиджеты и тамагочи.

Что касается БАДов, то они реализованы на маркетплейсах на 2 млрд руб., что на 67% превышает показатели 2023 года и на 238% — 2022-го, сообщают "Известия".