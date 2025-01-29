С жильцов МКД перестанут взимать плату за ускорение капремонта

В Госдуме предложили внести поправки в Жилищный кодекс, согласно которым ускоренное техническое обследование состояния многоквартирного дома, а, значит, возможное проведение капитального ремонта будет проходить раз в пять лет за счет оплаченных жильцами на капремонт средств.

Соответствующий проект закона 29 января будет вынесен в Госдуму. Инициатива принадлежит зампредом комитета по строительству и ЖКХ Александру Аксененко и лидеру фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергею Миронову.

Они указали, что в настоящее время стоимость ускоренной проверки состояния многоквартирного дома в каждом регионе разная. Так, обследования типового девятиэтажного дома с четырьмя-пятью подъездами в Астрахани будет стоить как минимум 200 тыс. руб., а в ряде регионов - 300–400 тыс.

Как заявил Сергей Миронов, если исследование покажет, что дом нуждается в капремонте, то гражданам не придется ждать его много лет, не говоря об экономии, сообщают "Известия".