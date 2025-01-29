Госдума рассмотрит законопроект об отягчающих обстоятельствах для мигрантов

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР внесет на рассмотрение проект закона, которым предлагается признать незаконное нахождение мигрантов в стране отягчающим обстоятельством при совершении административных правонарушений.

В документе сказано, что, по данным правоохранительных органов, на территории РФ сегодня находятся около 739 тыс. нелегальных мигрантов. При этом к нелегальным мигрантам, которые привлекаются к ответственности за различные правонарушения, применяется та же мера наказания, что и к россиянам, а также к тем иностранцам, которые оформили соответствующие документы для того, чтобы законно жить и работать в нашей стране.

Как заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, нелегальное нахождение в стране необходимо рассматривать как отягчающее обстоятельство при совершении любого правонарушения, а не только уголовных преступлений. Если мигрант не оформил документы при въезде в РФ, "наплевав" на закон, то он уже потенциально опасен для общества.

По словам парламентария, нелегальные мигранты создают неконтролируемый рынок товаров и услуг, уклоняются от уплаты налогов, ведут незаконную торговлю, изготавливают поддельные документы, осуществляют перевозку и сбыт наркотиков, нападают на россиян, невзирая на возраст и пол.

Слуцкий отметил, что инициатива позволит предупредить совершение противоправных действий со стороны иностранцев и обеспечить безопасность граждан, сообщает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы обсудят введение обязательного тестирования для медицинских работников с иностранным гражданством на знание русского языка.