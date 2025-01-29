Путин поручил открыть небо для гражданских БПЛА

Российский лидер Владимир Путин поручил открыть небо для гражданских беспилотных летательных аппаратов.

Речь идет о тех регионах, где это безопасно и где существуют другие необходимые условия. Заявление главы государства прозвучало во время совещания по вопросам развития беспилотной авиации. По словам президента, это принципиальный вопрос для опережающего развития отрасли, для испытаний и массового производства новой продукции.

Путин назвал этот вопрос чувствительным, но "надо идти вперед и что-то делать". Глава государства предложил установить новый класс воздушного пространства для упрощенного использования беспилотников, определить для них конкретные высоты полетов, а доступ к таким воздушных эшелонам для отдельных типов дронов и требования к технической эксплуатации устройств максимально упростить, сообщают "Ведомости".

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что Россия готова к запуску отрасли беспилотных авиационных систем: правда, пока на уровне образцов, но "у нас есть практически вся линейка", за исключением отдельных компонентов.