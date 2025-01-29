Патриарх Кирилл выступил с инициативой о признании сатанизма экстремистским движением

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал инициативу о запрете в России сатанизма как экстремистского движения.

Это произошло во время открытия XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском дворце. Как считает глава РПЦ, различные сатанистские секты проводят свои обряды и вербуют молодых людей на территории России. "В зоне проведения специальной военной операции, на линии огня, наши бойцы готовы отдать свои жизни за ценности, которые явно попираются сатанистами", – заявил он.

Речь идет именно об идеологии, которая может разрушить национальное самосознание. Патриарх отметил, что Россия должна бороться с навязыванием деструктивных религиозных учений и практик, сообщают "Ведомости".

Ранее глава РПЦ нашёл способ сделать Россию непобедимой ни физически, ни морально.