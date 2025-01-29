Выбросы мазута зафиксированы на пляжах Анапы

На береговой линии Анапы зафиксированы незначительные выбросы нефтепродуктов.

Как сообщает Telegram-канал оперштаба Краснодарского края, команды 41 города и района региона провели мониторинг территорий в своей зоне ответственности. Незначительные выбросы нефтепродуктов выявлены в районах береговой линии в зонах ответственности Армавира, Краснодара, Лабинского, Курганинского, Кущевского, Мостовского, Выселковского, Славянского и Щербиновского районов.

Отмечается, что новые выбросы мазута устраняются в первую очередь, дальше проводится деликатная уборка.

Тем временем, после завершения откачки мазута из танков кормовой части танкера "Волгонефть-239" специалисты начали подготовку к разделке судна. До конца января составят проект его утилизации. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.