Путин заявил, что Зеленский нелегитимен и не имеет права ничего подписывать

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину прокомментировал возможность переговоров с лидером киевского режима Владимиром Зеленским.

Путин отметил, что у Зеленского нет права что-либо подписывать.

"Вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности он не может ничего подписывать. Если он хочет принимать участие в переговорах, то я выделю таких людей, которые будут с ним эти переговоры вести", - заявил глава российского государства.

Путин отметил, что при желании можно закрыть любой вопрос юридического характера, но пока Россия этого желания не видит. Также Путин отметил, что конфликт на Украине может закончиться за пару месяцев если закончатся "деньги" и "патроны" - спонсорская помощь Запада.

"В этом смысле суверенитет Украины почти нулевой. Уж если есть желание у их западных спонсоров добиться мира, то путь очень простой. Я когда-то и Байдену об этом тоже посылал сигналы. Есть желание – все, пожалуйста. И тогда они быстро найдут все юридические способы закрыть вопросы правового характера", - прокомментировал Путин.

Он напомнил, что именно Запад уговорил Украину продолжать войну, в частности, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с подачи американской администрации.