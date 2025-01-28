Костромичи приведут россиян через Пушкина к России

Сегодня в Москве презентовали уникальную серию словарей-справочников к школьным произведениям Александра Пушкина. Она называется «На языке тебе невнятном…». Эти книги написали педагоги Костромского государственного университета для более полного понимания учениками сочинений великого Пушкина. Представление издания состоялось в виде пресс-конференции.

Выступая перед журналистами, губернатор Костромской области Сергей Ситников напомнил, что по первому образованию – педагог, и часто размышляет, как сеять разумное, доброе, вечное.

«Понимают ли у нас сегодня Пушкина? Не всегда. Однако ритмика языка захватывает. Я считаю, что словарь написан не только для детей, но и для родителей, чтобы они продолжали традиции русского языка», - сказал Сергей Ситников.

Президент Российской академии образования Ольга Васильева напомнила, что 2024-ый стал юбилейным – исполнилось 225 лет со дня рождения поэта. По её мнению, в разные этапы жизни человека его интересуют разные произведения Пушкина.

«Те словари, которые мы презентуем сегодня, - новое слово в отрасли. Они должны лежать на парте каждого ученика. Костромской губернатор Сергей Ситников как никто другой понимает важность воспитания словом», - уверена Ольга Васильева.

Автор изданий, доцент кафедры отечественной филологии Костромского государственного университета Любовь Смирнова назвала работу над словарем счастьем. Пушкинское слово имеет воспитательную силу, уверена она. Сегодня, когда жителям России нужна самоидентификация, можно найти опору в языке и позиции Пушкина.

Автор изданий, доцент кафедры отечественной филологии Костромского государственного университета Алёна Романова отметила - дети не всё знают и понимают: это значит, что взрослые могут их чему-то научить.

«Для каждого автора важно понять, что пособие придёт к тому, для кого оно написано. Хотелось бы, чтобы у словаря была счастливая судьба. Он сделан с любовью. Идея словаря витает в воздухе. Счастливы, что получили поддержку издательства и администрации региона», - отметил Алена Романова.

По мнению Ольги Васильевой, которое она выразила в разговоре с Накануне.RU, дети захотят узнать больше о своём крае или стране, если учитель или родитель, который держит в руках словарь, горит желанием «зажечь» ребёнка.

«Язык – национальная безопасность страны, самоидентичность, сохранение нас как великой цивилизации. Дети устали от гаджетов! Мы не дали оценку, даже постковидную, как гаджеты влияют на детей», - отметила глава Российской Академии образования.

Схожее мнение о роли словаря выразил и глава Костромской области. В разговоре с Накануне.RU Сергей Ситников уточнил, что, будучи по образованию педагогом, понимает: воспитание и образование это не то, что хочет ребёнок, а то, куда мы - взрослые, его ведём.

«Когда взрослые прочтут словарь, они поймут, куда вести и учеников, и детей. Это же готовое пособие!», - сказал Сергей Ситников.

В разговоре с корреспондентом Накануне.RU, глава Костромской области привёл в пример личную историю.

«У меня есть внук. Он учит стихи Тютчева. Подходит ко мне, начинает расспрашивать, что за слово, что значит. Вроде, недалеко по времени, но есть непонимание. Им нравится мелодичность, но хочется ещё и понять. Если мы поможем это сделать, объясним, всё будет классно», - резюмировал Сергей Ситников.

Отметим, «пушкинский словарь» – часть системной работы администрации Костромской области по воспитанию родинолюбия, в том числе через краеведение. По поручению губернатора Сергея Ситникова за последние восемь лет костромские педагоги создали 14 краеведческих учебных пособий для всех уровней образования. Первое из них - «Костромской край с древнейших времен до наших дней» - было издано в 2017 году. Эту серию продолжают книги по литературе, истории, языковым особенностям родного края.

"Вообще в Костроме очень бережное отношение к истории и к наследию. 32 музея в городе. Потрясающий театр, гастрономические экскурсы. Город прекрасный для развития туризма и, самое главное, глубокого осмысления истории. И повезло, что Сергей Константинович, как никто из губернаторов, уделяет огромное внимание образованию. Ещё раз от души хочу поблагодарить коллег, вас, Сергей Константинович, за такое неравнодушное отношение ко всему тому, что происходит в образовании и культуре Костромской области, которое даёт толчок для развития, прежде всего, нас всех», - подчеркнула президент Российской академии образования Ольга Васильева.