Глава городской Думы Астрахани провел рабочую встречу с руководством Водоканала

Сегодня председатель городской Думы Астрахани Игорь Седов встретился с руководством Водоканала мегаполиса.

"На участке глубинной канализации по улице Молдавской, где в рамках проекта реконструкции сетей глубинной канализации подрядная организация активно ведет работы, используя специализированную технику. При выполнении работ из-за интенсивного движения тяжелой техники подъезды к жилым домам превратились в "полосы препятствий", - отмети л в своем телеграмм-канале Игорь Седов.

Сейчас подрядная организация производит механическую зачистку существующего трубопровода для дальнейшей санации трубами ПНД.

"При осуществлении зачистки специалисты извлекают огромное количество мусора, чаще всего это влажные салфетки, которые жители, к сожалению, продолжают выбрасывать в канализацию", - отметил председатель Думы.

В ходе встречи Игорю Седову доложили о примерных сроках окончания работ на данном участке, а также о восстановлении дорожного покрытия улицы Молдавской после завершения работ.