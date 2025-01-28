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Происшествия Свердловская область
Фото:Накануне.RU

Экс-лидер "Смысловых галлюцинаций" высказался об аресте "сооснователя группы"

Бывший лидер екатеринбургской группы "Смысловые галлюцинации" Сергей Бобунец высказался об аресте Владимира Бурдина, которого СМИ связали с музыкальным коллективом.

Накануне сообщалось, что Свердловский областной суд оставил жалобу на арест без удовлетворения. При этом утверждалось, что Бурдин является сооснователем "Смысловых галлюцинаций". Сообщалось также, что в ноябре 2024 года он напал на человека, после чего был задержан.

Однако Сергей Бобунец заявил, что Бурдин давным-давно не имеет отношения к группе.

"Каждые пару лет Бурдин кидается на кого-нибудь с ножом, и по всем медиа начинается вот эта песня про "сооснователя" и "автора". Ребята, да ведь этот человек уже с 1991 не имел отношения к группе "Смысловые галлюцинации", - написал Бобунец в своем Telegram-канале.

Также он отрицает, что Владимир Бурдин является автором песни "Вечно молодой", поскольку сам Бобунец написал ее "только в 1998". Бывший фронтмен группы посетовал, что СМИ и Telegram-каналы "каждый раз публикуют ложную информацию".

В канале самого Сергея Бобунца сказано, что он продолжает писать песни, живя у моря, и сейчас является общественным деятелем, продюсером и предпринимателем.

Теги: Бобунец, Бурдин, группа, арест


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