Все фракции Госдумы поддержали инициативу о полном запрете вейпов

Все фракции Госдумы поддержали полный запрет вейпов, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

"Нам надо провести диалог с правительством с тем, чтобы выйти уже на законодательную инициативу", - сказал он на пленарном заседании.

Законопроект, запрещающий в России оборот вейпов, никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей, а также производство этих жидкостей и устройств для их потребления, стал инициативой всей Госдумы, заявил ранее Володин.

Как сообщалось, на прошлой неделе спикер ГД запустил в своем телеграм-канале опрос о возможности полного запрета продажи вейпов и жидкостей к ним. 74 % проголосовавших поддержали это предложение.

В конце мая в Госдуму уже был внесен законопроект о полном запрете вейпов в России. По словам авторов документа, несмотря на то, что запрет приведет к потере доходов федерального бюджета, сохранение здоровья нации важнее. В правительство РФ сочли, что законопроект о полном запрете вейпов может способствовать росту нелегального оборота этой продукции.