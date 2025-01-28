Фонтан и каток. В центре Екатеринбурга произошла коммунальная авария

В администрации Екатеринбурга рассказали, из-за чего на пешеходной улице Вайнера в центре города прямо из люка забил холодный фонтан. Как выяснилось, произошел прорыв трубы холодного водоснабжения.

"От водоснабжения отключено только помещение музея на Вайнера, 42. Жилые дома подключены к водоснабжению в полном объеме. По информации Водоканала, ситуацию исправят к 22.00", - сообщили в мэрии.

Бьющая вверх вода достигла высоты в несколько метров. В комментариях к фото и видео с места происшествия люди опасаются, что улица превратится в каток.