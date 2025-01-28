28 Января 2025
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Общество За рубежом
Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

В Индии не зарегистрировали смертей россиян от неизвестного вируса

Смертей россиян от неизвестных заболеваний в Индии в 2024-2025 годах не зарегистрировано. Об этом сообщило посольство России в Индии.

Отмечается, что в этот период во всех случаях причины и обстоятельства наступления смерти российских граждан установлены, передает РИА Новости.

Ранее Shot сообщил, что в Индии люди заражаются неизвестным смертельным вирусом и умирают после отека мозга. По данным телеграм-канала, скончалось уже 17 человек. Всего в индийском штате Джамму и Кашмир заразились 38 человек. Врачам удалось установить лишь то, что причиной смерти стал сильный токсин, но какой именно, неизвестно.

До этого Shot писал, что россияне массово болеют на курортах Таиланда. По словам туристов, симптомы у всех стандартные: потеря голоса, першение в горле, сильный озноб, температура, которая держится около недели. У некоторых на длительное время остается очень сильный кашель. Врачи ставят туристам диагноз "грипп".

Теги: индия, вирус, россияне


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