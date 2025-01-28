Замдиректора КРСУ Валерий Чайников покидает свой пост

Экс-глава аппарата губернатора Свердловской области Валерий Чайников покидает свой пост замдиректора Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ).

Как сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на пресс-службу организации, кадровые перестановки произошли по решению самого Чайникова, который 17 января написал заявление по собственному. Причины не разглашаются.

Напомним, что с должности вице-губернатора Валерий Чайников ушел еще в октябре 2024 года также по собственному желанию. Тогда свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова, отметила, что глава аппарата свердловского губернатора последние годы работал почти без выходных, а также близко к сердцу воспринимал множественные конфликты в городах и районах, пытаясь все наладить.